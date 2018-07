Facebook

Gli azzurri conquistano il terzo Mondiale consecutivo Nell'ultima giornata di gare a Wuxi (Cina), il quartetto composto da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Giorgio Avola ha vinto l'oro nel fioretto maschile. Gli azzurri hanno sconfitto in finale gli Stati Uniti per 45-34 e hanno conquistato così il terzo Mondiale consecutivo, dopo quello del 2017 e del 2015. L'Italia si posiziona in testa al medagliere generale con quattro ori, due argenti e un bronzo. >