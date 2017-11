Facebook

Rugby, riscatto Italia contro le Fiji Nel test match di rugby che va in scena al Massimino di Catania tra l’Italia e le Isole Fiji, gli azzurri dopo una serie negativa di ben nove sconfitte consecutive ritrovano una vittoria che fa morale e rianima lo spirito dei ragazzi di O'Shea. L'Italia che chiude 19-10 rivendica il ko di giugno contro gli oceanici. Grande prestazione del rientrante capitano Sergio Parisse e per Carlo Canna che non ha sbagliato un colpo sui calci piazzati. >