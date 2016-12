Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Rugby, missione compiuta per l'Italia Finisce nel migliore dei modi il Mondiale dell'Italrugby: al Sandy Park di Exeter la Nazionale di Brunel batte 32-22 la Romania, chiude al terzo posto nel Girone D e stacca il pass per i prossimi campionati del mondo di Giappone 2019. Dopo un avvio incerto, Geldenhuys e compagni dilagano realizzando quattro mete con Sarto, Gori, Allan e Zanni. La Romania mette in campo l’orgoglio nei minuti finali e accorcia, ma non basta. >