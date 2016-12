Facebook

Rugby, countdown per il Sei Nazioni Tre mesi dopo la finale della Coppa del Mondo, senza una nazionale europea tra le migliori quattro, il rugby del Vecchio Continente, ampiamente rinnovato, riparte dal Sei Nazioni. Decine di esordienti, tre nuovi capitani, due commissari tecnici al debutto: è l'anno zero per la palla ovale in Europa. Si comincia nel weekend del 6/7 febbraio. >