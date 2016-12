Facebook

Camp Nou, in 100mila per la finale francese di rugby Camp Nou esaurito, ma non per il calcio. 99.124 spettatori hanno assistito venerdì sera alla finale del campionato francese di rugby, la top 14, giocata appunto a Barcellona. Al successo del Racing 92 (29-21 sul Toulon) ha assistito un pubblico mai visto per una partita di club di rugby. Un record assoluto, celebrato a dovere dalla LNR, la feder-rugby francese. >