Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Olimpiadi 2018: accesa in Grecia la torcia olimpica E' andata in scena a Olimpia, dove sono nati i Giochi Olimpici nel 776 a.C, la cerimonia dell'accensione della fiamma olimpica, che precede di alcuni mesi le Olimpiadi invernali di Pyeongchang (Corea del Sud, dal 9 al 25 febbraio). La torcia sbarcherà tra una settimana in Corea, in cui attraverserà in lungo e il largo il paese con 17 città toccate e 7.500 tedofori impiegati. Conto totale dei chilometri percorsi 2.018. >