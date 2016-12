Facebook

Federica Pellegrini portabandiera italiana a Rio 2016 Le parole della nuotatrice azzurra: "E' il coronamento di anni e anni di carriera fatti di alti e bassi, non solo sportivi. E' un'emozione fortissima, a Rio porto la voglia di combattere sempre. Il presidente Malagò: "Non poteva essere che lei ad avere l'onore di essere portabandiera. Sono molto felice per questa scelta". >