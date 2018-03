Facebook

Paralimpiadi, Bertagnolli vince anche l'oro Continua la magia azzurra alle Paralimpiadi di PyeongChang 2018. Ed è ancora Giacomo Bertagnolli a regalare una medaglia, questa volta la più preziosa. Il 19enne di Cavalese, già argento in SuperG e bronzo in discesa, ha conquistato l'oro nel gigante - categoria ipovedenti, in coppia con la guida Casal, riportando così l'Italia sul gradino più alto del podio 8 anni dopo l'ultima volta, quella di Francesca Porcellato a Vancouver nello sci di fondo. >