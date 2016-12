Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Trionfo Pellegrini agli Europei in Israele Ennesimo successo per Federica Pellegrini nella gara che lei ama più di tutte, la 200 metri stile libero. A Netanya, in Israele, l'azzurra ha conquistato l'oro con un tempo di 1'51"89. Vittoria anche nella 4x50 sl mista. "Sono molto sorpresa sinceramente, sia del tempo che di essere riuscita a vincere un altro titolo europeo nella gara in cui mi trovo meglio. Per me questa è una grandissima soddisfazione e gratificazione personale", ha commentato. >