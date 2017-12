Facebook

Nuoto, Europei in vasca corta: Scozzoli oro nei 50 rana Arriva dai 50 rana maschili la prima medaglia per l’Italia agli Europei di nuoto in vasca corta a Copenhagen. La conquista Fabio Scozzoli, che torna ai fasti di un tempo conquistando la medaglia d’oro migliorando con 25”62 il suo record europeo di ben 10 centesimi. L’azzurro ha preceduto il russo Prigoda (25”68) e il britannico Peaty (25”70). Ottavo Martinenghi (26”48), che in semifinale aveva stampato il nuovo record del mondo juniores in 26”31. >