Nuoto, Europei 2016: Pizzini di bronzo, delude la 4x200 sl con la Pellegrini Enorme delusione agli Europei di nuoto in corso di svolgimento a Londra: Alice Mizzau, Erica Musso, Stefania Pirozzi e Federica Pellegrini chiudono al quinto posto la staffetta 4x200 stile. Grande gioia, invece, per Luca Pizzini che conquista un sorprendente bronzo nei 200 rana alle spalle del britannico Murdoch e del tedesco Koch. Primo medaglia assoluta per l'azzurro che sfiora soltanto il tempo minimo per qualificarsi alle Olimpiadi di Rio. >