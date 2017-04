Facebook

Assoluti 2017, Pellegrini e Paltrinieri show Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri protagonisti agli Assoluti di Riccione, i campionati italiani di nuoto. Nei 200 stile la Divina stampa il primo crono mondiale stagionale (1'55"94) vincendo davanti ad Alice Mizzau e Stefania Pirozzi. Miglior tempo del 2017 per Gregorio Paltrinieri che trionfa nei 1500 sl in 14"37"08. Record italiano nei 50 rana (30”72) per Arianna Castiglioni. I tre conquistano il pass per i Mondiali di Budapest. >