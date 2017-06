Facebook

Tour de France, ecco i team Presentate a Dusseldorf, in Germania, le squadre che prenderanno parte al prossimo Tour de France, al via il 1 luglio proprio dalla città tedesca. Sono in tutto 22 i team che si presenteranno alla partenza con 198 partecipanti per l'edizione numero 104 della storica corsa.