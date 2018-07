Facebook

Tour 2018: Gaviria in giallo, caduta di Froome E’ Fernando Gaviria la prima maglia gialla del Tour de France 2018, scattato oggi con la prima tappa da Noirmoutier-en-l’Îl a Fontenay-le-Comte, di 201 km. Il colombiano precede in volata Sagan e Kittel, ma la caduta del campione in carica Froome (arrivato a 50” con tanti altri big) e una foratura di Quintana (che ha perso ancora di più) hanno reso il finale incandescente. Domani seconda tappa, Mouilleron Saint Germain-La Roche Sur Yon, ancora per ruote veloci. >