Tour 2016, 16a tappa: Sagan brucia Kristoff Che fenomeno Peter Sagan! Lo slovacco campione del mondo con indosso la maglia verde di leader della classifica a punti vince la 16esima tappa del Tour de France con arrivo a Berna in Svizzera. Il campione della Tinkoff si impone alla sprint bruciando al fotofinish il norvegese della Katusha Alexander Kristoff e fa tris in questa edizione della Grande Boucle. Chris Froome resta saldamente in maglia gialla. >