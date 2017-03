Facebook

Tirreno-Adriatico, il treno blocca il gruppo: fuga stoppata Va a Fernando Gaviria la sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2017, con partenza da Ascoli Piceno e arrivo a Civitanova Marche. Allo sprint il colombiano mette le ruote davanti a Peter Sagan in una sorta di anticipo del duello che vedremo sabato alla Milano-Sanremo. Non cambia nulla in classifica generale dove Quintana conserva la maglia azzurra di leader. Reazione d'orgoglio di Nibali che tenta lo scatto sull'ultima salita verso Civitanova Alta. E' destinato a far discutere l'episodio avvenuto a 86 chilometri dal traguardo quando otto uomini in fuga (Ballerini, Andreetta, Maestri, Henttala, Gastauer, Bonusi, Marangoni e Kotchetkov) vengono frenati dalla giuria di corsa proprio all'inizio di un Gran Premio della montagna per consentire al gruppone, bloccato da un passaggio a livello, di recuperare il distacco originario. >