Porte, che spavento!

Giornata di cadute rovinose al Tour. E due vittime eccellenti. Geraint Thomas scivolato in discesa ha riportato la frattura della clavicola. Porte finisce in ospedale dopo essere caduto a pochi chilometri dall'arrivo.

Rigoberto Uran vince la nona tappa del Tour de France 2017. Il colombiano della Cannondale-Drapac taglia per primo il traguardo di Chambery, precedendo al fotofinish Warren Barguil e Chris Froome. L'inglese del Team Sky resta in maglia gialla, ma perde il suo compagno di squadra Geraint Thomas, ritiratosi dalla competizione a causa di una caduta. Incidente anche per Richie Porter. Fabio Aru, quinto nella tappa odierna, insegue a 18''.