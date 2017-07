Kittel cala il poker

Il protagonista, al Tour de France 2017, è ancora Marcel Kittel. Il tedesco della Quick-Step Floors vince per il secondo giorno di fila aggiudicandosi l’undicesima tappa, la sua quinta in questa edizione della Grand Boucle, battendo in volata negli ultimi metri Groenewegen e Boasson Hagen all’arrivo della Eymet-Pau. In classifica generale non cambia nulla: Chris Froome, del Team Sky, conserva la maglia gialla e i 18’’ di vantaggio su Aru.