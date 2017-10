Facebook

Giro di Lombardia, Nibali show Chiude nel migliore dei modi la stagione Vincenzo Nibali, che conquista, per la seconda volta in carriera, il Giro di Lombardia. Il siciliano della Bahrain-Merida, dopo aver reagito allo scatto di Pinot sul Civiglio, ha fatto il vuoto sulla successiva discesa, riuscendo a guadagnare una ventina di secondi di margine e transitando in solitaria sul traguardo di Como. Seconda posizione per Alaphilippe, completa il podio Gianni Moscon. >