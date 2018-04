Facebook

Giro delle Fiandre, Nibali è pronto Vicenzo Nibali si prepara ad affrontare il Giro delle Fiandre per la prima volta e si avvicina alla "Corsa dei muri" con rispetto e umiltà. "Ho pedalato sulle strade del Giro delle Fiandre e ho conosciuto questo tracciato mitico - ha spiegato -. Per me gareggiare qui sarà una buona opportunità, anche se in gara cambieranno tante cose". "Cercherò si seguire i compagni che hanno già affrontato questa corsa e hanno più esperienza - ha aggiunto -. La gara, con il suo dispendio di energie, per il resto, farà una selezione naturale". >