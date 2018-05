Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Giro d'Italia: riecco Super Viviani È tornato super Viviani. L'italiano della Quick-Step ha risposto alle critiche centrando il terzo successo personale in questo Giro d'Italia. Nella tredicesima tappa, da Ferrara a Nervesa della Battaglia in 180 km, la maglia ciclamino si è imposta con una volata d'autore e di prepotenza con tanto di esultanza finale: "Critiche esagerate". Seconda posizione per Bennett. Yates resta saldamente in maglia rosa, sabato l'arrivo sul mitico Monte Zoncolan. >