Giro d'Italia: Nibali, il sogno rosa ora è realtà Manca ancora una tappa, ma quella di Torino sarà una passerella trionfale per il corridore siciliano che, salvo imprevisti, ha vinto il Giro d'Italia 2016. Lo Squalo nella 20.a tappa da Guillestre a Sant'Anna di Vinadio ha staccato a 12 km dall'arrivo la maglia rosa Esteban Chaves. Nibali passa così dai 44" di ritardo ad avere un vantaggio di 52'' nella classifica generale. Chaves, non in formissima, giunge all'arrivo con 1'36". Il successo di tappa è andato all'estone Rein Taaramae della Katusha che ha dedicato la vittoria al compagno Zakarin, caduto ieri e costretto al ritiro. Nel frattempo Valverde si candida per il podio. >