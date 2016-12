Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Giro d'Italia: Greipel, bis allo sprint È ancora André Greipel il più veloce al Giro d’Italia. Sul traguardo di Foligno, il corridore della Lotto-Soudal vince in volata la settima tappa davanti a Giacomo Nizzolo e Sacha Modolo: per il tedesco, nuova maglia rossa di leader della classifica a punti, è il secondo successo di tappa. Una vittoria in rimonta con Kittel fuori dai giochi a 5 km dall’arrivo. Classifica generale invariata con Tom Dumoulin (Team Giant-Alpecin) sempre in rosa. >