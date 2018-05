Facebook

Giro 2018, incidente ad Agrigento: grave un motociclista Contrariamente a quanto comunicato dall'Anas con una nota ufficiale il motociclista del servizio d'ordine investito prima dell'avvio della quinta tappa del Giro d'Italia non è morto ma in gravissime condizioni. Sottoposto a un intervento chirurgico disperato nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale Sant'Elia. Il paziente, spiegano i sanitari, presenta una vasta emorragia cerebrale e da 12 costole rotte. La vittime dell'incidente è un imprenditore nel settore del commercio edile di 48 anni originario di Sambuca di Sicilia, che è stato travolto mentre era in sella alla motocicletta lungo la statale 115. >