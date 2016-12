Facebook

Giro 2016, 1a tappa: Dumoulin è la prima maglia rosa Tom Dumoulin vince la cronometro di 9,8 km di Apeldoorn, in Olanda, prima tappa del giro d'Italia 2016. L'asso della Giant Alpecin, idolo di casa, ha completato la prova in 11'03" e ha conquistato la prima maglia rosa per questione di centesimi ai danni dello sloveno Roglic; terzo il costaricense Amador. Ottavo Fabian Cancellara mentre Vincenzo Nibali, 16esimo, guadagna sui rivali: 5" su Valverde e 21" su Landa. >