Giro, 11a tappa: capolavoro Fraile Grande successo di Omar Fraile che conquista l'11esima tappa del Giro d'Italia 2017, 161 km da Firenze a Bagno di Romagna. Lo spagnolo del Team Dimension Data, in fuga sin dal via con Mikel Landa e poi con molti altri attaccanti, resta in avanscoperta per tutta la frazione e batte allo sprint il portoghese Rui Costa e il portoghese Rolland. L'olandese Tom Dumoulin, giunto a 1'37" con gli altri big, conserva la maglia rosa. >