Da Mont Saint Michel parte il Tour de France Il 2 Luglio comincia da Mont Saint Michelle il Tour de France 2016. Siamo alla 103esima edizione della gara transalpina e ovviamente i nomi dei corridori partecipanti sono altisonanti. I favoriti per la vittoria finale sono Nibali, Contador, Chris Froome, Aru e Quintana. In tutto ci saranno 21 tappe di cui 2 a cronometro, 28 salite per un totale di ben 3.535 chilometri. L'ultima edizione della Grande Boucle è stata vinta proprio dal britannico Froom che ha dichiarato: "Ho cambiato la mia preparazione, per raggiungere la forma più tardi ed essere al top nella terza settimana. E anche con la speranza di arrivare nelle migliori condizioni ai Giochi Olimpici di Rio 2016. Quintana sarà il mio avversario".

