Da Apeldoorn a Torino: le tappe del Giro d'Italia 2016 Tre tappe in Olanda, poi il trasferimento in Italia: da Catanzaro si risale, fino all'arrivo di Torino previsto il 29 maggio. Ecco le 21 tappe della 99ª edizione del Giro d'Italia. Una corsa che vedrà come primo snodo importante la sesta frazione, il 12 maggio, con l'arrivo in salita a Roccaraso. Altro passaggio cruciale la cronometro toscana sulle colline del Chianti. Il primo tappone dolomitico del 21 maggio presenta Pordoi, Sella e Passo Giau. La cronoscalata dell'Alpe di Siusi, l'arrivo a Risoul (con il Colle dell'Agnello, Cima Coppi) e il tappone con il passaggio a Sant'Anna di Vinadio completano le tappe clou nell'ultima settimana, prima della passerella finale con arrivo a Torino.

