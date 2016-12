Facebook

Ciclismo, Ivan Basso si ritira dalle corse Ivan Basso dice addio alle corse. L'annuncio del 38enne varesino nel corso della presentazione del Giro d'Italia 2016. "Non volevo finire la mia carriera privo di energia e volevo lasciarmene per la mia famiglia - ha detto l'ormai ex corridore della Saxo-Tinkoff - Ho capito che non potevo più correre. Non è un giorno triste, il mio rapporto con il ciclismo continuerà, sto valutando con la squadra un ruolo che mi permetta di mettere a frutto la mia competenza". Di seguito, una carrellata delle immagini più significative della carriera di Basso, vincitore del Giro nel 2006 e nel 2010 e due volte sul podio al Tour (2004 e 2005). >