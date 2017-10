Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Ciclismo, argento e bronzo juniores per l'Italia ai Mondiali Altro giorno, altre medaglie italiane ai Mondiali di ciclismo di Bergen. Stavolta in Norvegia a salire sul podio sono stati Luca Rastelli, secondo, e Michele Gazzoli, terzo, alle spalle del fuggitivo Julius Johansen. Il danese si è staccato nel finale e ha tagliato il traguardo con 51" di vantaggio. Beffato, per fortuna da un altro azzurro, Filippo Zana, raggiunto sul traguardo dal gruppo mentre era terzo: alla fine per lui settima piazza. >