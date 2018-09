Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Ciclismo, Alessio argento ai Mondiali di Innsbruck Prima medagli italiana ai Mondiali di ciclismo in corso a Innsbruck. In Austria la padovana Camilla Alessio ha infatti conquistato l'argento, alle spalle dell'olandese Rozemaijn Ammerlaan, nella prova a cronometro donne juniores. La vincitrice ha chiuso i 19,8 chilometri del percorso con il tempo di 27'02"95, con l'azzurra seconda a 6"80. Terzo posto per la figlia d'arte britannica Elynor Backstedt. >