Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Wayde van Niekerk vince e poi collassa Ha realizzato un'impresa storica, portando a compimento una delle imprese più belle di questi Mondiali di atletica in corso di svolgimento a Pechino. Il sudafricano Wayde van Niekerk ha vinto l'oro nei 400 metri battendo il sempreverde americano Lashawn Merrit e il campione olimpico in carica Kirany James. Ma è stato il tempo fatto registrare da van Niekerk a stupire tutti: 43"48, a soli 3 decimi dal clamoroso record del mondo di Michael Johnson che resiste dal 1994. Al termine della gara, dopo essersi scattato un selfie ed aver festeggiato con la bandiera del suo paese, van Niekerk si è accasciato al suolo, esausto. È stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti. Il suo allenatore ha spiegato: "È semplicemente esausto". Resterà sotto osservazione per qualche ora. Il 43"48 di van Niekerk rappresenta non solo il record africano, ma anche la quarta prestazione di sempre nel giro di pista. È il miglior atleta non americano di sempre ad aver corso così forte. >