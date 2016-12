Facebook

Mondiali atletica, Tamberi fuori nell'alto: le foto Si chiude in maniera disastrosa l'avventura azzurra ai Mondiali di atletica a Pechino. Gianmarco Tamberi è stato eliminato nella finale del salto in alto - vinta dal canadese Derek Drouin - non essendo riuscito a saltare la terza misura (2.29). L'ultima gara dei Mondiali è stata vinta dagli Stati Uniti, che si sono aggiudicati la 4x400 in 2’57″82, davanti a Trinidad e alla Gran Bretagna. Quarta la Giamaica. Nella staffetta femminile, invece, successo giamaicano davanti a Usa e Gran Bretagna. Grande gara nel giavellotto femminile con la tedesca Molitor (67.79) che scalza dal primo posto all'ultimo lancio la cinese Lyu. Il keniano Asbel Kiprop vince in rimonta i 1500 metri davanti al connazionale Managoi e al marocchino Iguider. Tripletta etiope nei 5000 femminili, con la Ayana (14’26″83) che batte Senbere Teferi e la favorita Genzebe Dibaba. >