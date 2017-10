Facebook

Mondiali atletica, brutto infortunio per Deborah John nei 100hs: le foto Brutto infortunio per Deborah John durante l'ultima delle batterie dei 100hs ai Mondiali di Londra. La 27enne di Trinidad e Tobago, poco prima di saltare il quinto ostacolo, ha probabilmente subito un infortunio che le ha fatto perdere l'equilibrio, facendola cadere a terra duramente. Immediatamente soccorsa, la John è stata immobilizzata e portata via in barella. >