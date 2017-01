Facebook

Il 2016 dello sport mondiale Il 2016 è stato un anno ricchissimo di eventi sportivi, ma a monopolizzare l'attenzione sono state, come è naturale che sia, le Olimpiadi di Rio. Prima delle emozioni olimpiche, non sono mancati però eventi memorabili come la vittoria nel mondiale di Tamberi nel salto in alto, il Giro di Nibali, il Tour de France vinto da Froome. Ma anche con Cleveland che ha raggiunto, per la prima volta nella sua storia, il titolo NBA. Il tennis, invece, ha messo di fronte Djokovic e Murray a Parigi e Wimbledon. I Giochi, però, hanno monopolizzato l'attenzione degli appassionati, ancor prima di iniziare: il marciatore sudtirolese, Alex Schwazer, ha tentato in tutti i modi di partecipare alle Olimpiadi, ma è stato fermato per doping. Così come sono stati fermati anche moltissimi atleti russi. Per quanto riguarda le medaglie, l'Italia è salita 28 volte sul podio: tanti trionfi sono arrivati dalle discipline di tiro, ma anche la scherma, il nuoto, il ciclismo su pista, il judo e la lotta hanno portato in dote alcune medaglie. Negli sport di squadra, la pallavolo (maschile) e la pallanuoto (maschile e femminile) sono state capaci di incollare i tifosi italiani al televisore. Ha chiuso la propria carriera in bellezza Tania Cagnotto, che è riuscita finalmente a portare a casa due medaglie, una insieme a Francesca Dallapè. Bolt, Phelps e Simone Biles hanno invece fatto incetta di medaglie, mentre Van Niekerk nei 400 metri ha letteralmente cancellato il tempo di Michael Johnson e l'etiope Almaz Alyana ha stabilito il record nei 10mila femminili. Ultima uscita, invece, per la generazione d'oro del basket argentino. A Rio ha partecipato anche la squadra dei rifugiati nella quale ha gareggiato la diciottenne siriana Yusra Mardini che, assieme ad altre tre ragazze, nuotò per oltre tre ore in mare per trascinare il gommone sul quale stavano viaggiando molti migranti in fuga dalla guerra. Dopo le Olimpiadi è stata la volta delle Paralimpiadi, con le vittorie di Bebe Vio e Alex Zanardi che hanno accompagnato le 39 medaglie conquistate dagli atleti italiani. Federica Pellegrini, quarta a Rio, si è rifatta ai mondiali in vasca corta, mentre Sofia Goggia ha chiuso l'annata sportiva con i suoi podi nella Coppa del Mondo di sci. >