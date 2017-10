Facebook

Atletica, Mo Farah battuto e le altre medaglie I Mondiali di Atletica di Londra non smettono di stupire. Nella finale dei 5.000 metri, Mohamed Farah, campione del mondo ininterrottamente dal 2011, trova solo l'argento in 13'33''22, battuto dall'etiope Edris, con il podio completato dallo statunitense Chelimo. Nel salto in alto femminile, invece, vince la russa Lasitskene, che ottiene l'oro con la misura di 2.03 metri davanti all'ucraina Levchenko. Bronzo alla polacca Licwinko. >