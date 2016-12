Facebook

Atletica, Europei Amsterdam: Tamberi non sbaglia, l'oro è suo Gianmarco Tamberi non tradisce: il 24enne marchigiano rispetta il pronostico e vince l’oro nel salto in alto agli Europei di atletica ad Amsterdam. Dopo avere infilato un percorso netto fino alla misura di 2.32, l'azzurro ha fatto festa grazie agli errori in successione dei principali rivali, i britannici Baker e Grabarz e il tedesco Onnen. Per Tamberi è il primo titolo europeo: lo scorso 19 marzo a Portland aveva conquistato il Mondiale indoor. >