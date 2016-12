Facebook

Atletica, Bolt e Ayana protagonisti Iaaf del 2016 Usain Bolt e Almaz Ayana sono gli Atleti dell'anno 2016 per la Iaaf. Il premio, che per la disciplina regina delle Olimpiadi è l'equivalente del Pallone d'Oro calcistico, è stato assegnato tramite votazione effettuata da esperti e addetti ai lavori, ed è stato consegnato oggi a Montecarlo dal Principe Alberto di Monaco e dal presidente della federazione mondiale Sebastian Coe. Per Bolt, che ne aveva già vinti cinque fra il 2008 e il 2013, è il sesto titolo mentre la Ayana, vincitrice dei 10.000 metri a Rio 2016 con il nuovo record del mondo che ha migliorato di ben 14 secondi il vecchio primato, è la terza atleta donna dell'Etiopia ad ottenere il riconoscimento: in precedenza ci erano riuscite Genzebe Dibaba nel 2015 e Meseret Defar nel 2007. La Iaaf ha assegnato anche i premi di atleti emergenti, andati allo sprinter canadese Andre De Grasse fra gli uomini e all'eptatleta belga Nafissatou Thiam (oro ai Giochi di Rio) fra le donne. >