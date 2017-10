Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Tuffi: Cagnotto-Dallapè pensano al ritorno Una vita sui trampolini e ora l'esperienza - quasi sincronizzata - di mamme. Madrine di Gardaland Magic Halloween, Tania Cagnotto e Francesca Dallapè stanno pensando di tornare al loro grande amore, i tuffi. "Ho invitato Tania a ritornare in gara, per ora è solo un'idea" ha spiegato la Dallapè. "Francesca sa essere molto insistente quando si mette in testa una cosa, se lei insiste tanto potrei anche ricascarci!" la risposta della Cagnotto. >