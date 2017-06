Facebook

Torero muore per un'incornata Un'incornata di 15 centimetri nel polmone destro ha ucciso il torero spagnolo Ivan Fandino, 36 anni, durante una corrida a l'Aire-sur-Adour, nel sud est della Francia. Il matador, originario di Orduna in Biscaglia, nel Paese Basco, è stato subito soccorso nell'infermeria della plaza de toros poi è stato trasferito all'ospedale di Mont de Marsan, dove è deceduto in conseguenza delle gravissime ferite. >