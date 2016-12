Facebook

Scherma, Mondiali Mosca: Italia da sogno, doppio oro nel fioretto Si conclude in maniera trionfale la spedizione italiana ai Mondiali di scherma. All'Olimpiyskiy di Mosca suona due volte l'inno di Mameli: sia gli uomini che le donne vincono l'oro nella prova a squadre del fioretto battendo entrambe la Russia in finale. Per le azzurre (Di Francisca, Errigo, Batini e Vezzali) è il terzo titolo iridato consecutivo dopo l'oro olimpico, i ragazzi (Garozzo, Baldini, Avola e Cassarà) tornano invece campioni dopo due anni. >