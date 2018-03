Facebook

Sara Gama, il capitano della Juventus Womand diventa una Barbie Una festa della donna speciale in casa Mattel, che ha prodotto 17 Barbie rappresentanti altrettante figure femminili del passato e del presente. Tre le personalità scelte, di ispirazione e da esempio per tutti, c'è anche Sara Gama, il capitano della Juventus femminile e della nazionale italiana. Con lei anche le Barbie di altre personalità dello sport come la pallavolista cinese Hui Ruoqi, la snowboarder Chloe Kim, la giocatrice di golf messicana Lorena Ochoa, la windsurfer turca Cagla Kubat e la pugile britannica Nicole Adams. >