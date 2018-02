Facebook

Russo, obiettivo Tokyo 2020 Clemente Russo insegue la sua quinta olimpiade. Il pugile ha nel mirino Tokyo 2020 e non trascura nessun dettaglio. Nuova partenership con ProAction, azienda di integratori sportivi: "Per me ProAction rappresenta il top come integratori per lo sport e sento il bisogno di affiancarmi a partner di questo livello per curare ogni minimo dettaglio nel mio percorso di preparazione verso un obiettivo così alto ed importante come quello della qualificazione olimpica alla mia quinta Olimpiade, quella di Tokyo2020". >