Pallanuoto, Setterosa in semifinale Il Setterosa è in semifinale! L'Italia batte 10-4 la Grecia nei quarti di finale e prosegue la sua corsa agli Europei di pallanuoto che si stanno svolgendo a Belgrado. Le ragazze del ct Fabio Conti tengono sempre in mano la gara e si godono le ottime prove di Di Mario e Radicchi, tripletta per loro. Il Setterosa resta imbattuto e stacca il biglietto per la semifinale dove domani alle 17.15 sfiderà la vincente del quarto tra Francia e Ungheria. >