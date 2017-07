Facebook

Pallanuoto: la Torino 81 si allena a Zoom con gli ippopotami Mentre a Budapest si giocano i Mondiali e l’Italia al suo esordio ha pareggiato contro i padroni di casa dell’Ungheria, la Reale Mutua Torino 81 Iren, la squadra torinese di pallanuoto in serie A1, ha affrontato una giornata di allenamento alquanto insolita. Niente vasca al coperto, corsie e training in palestra, ma spiagge africane, habitat e animali esotici. L’allenatore Simone Aversa ha, infatti, deciso di portare i suoi ragazzi a Malawi Beach, la nuova piscina del bioparco ZOOM Torino, dove il riscaldamento è stato fatto sulla sabbia, con scatti e ripetute tra gli ombrelloni, sollevamenti di sdraio ed esercizi per i tricipiti sui lettini, e l’allenamento nelle acque di Hippo Rapid, dove i ragazzi hanno dovuto nuotare contro le correnti che trasportano fino sotto la grotta degli ippopotami. Proprio nella grotta è stata allestita la porta e Ze Maria, esemplare di ippopotamo di 6 anni, è stato il principale spettatore incuriosito. Successivamente, immancabile la partitella. La squadra si è trasferita nella piscina di Bolder Beach, che riproduce la famosa costa africana di Cape Town e che permette di fare il bagno accanto ai pinguini sudafricani. A guardarli con grande interesse i visitatori del parco che a fine allenamento hanno potuto giocare con i professionisti. >