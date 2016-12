Facebook

Eurovolley, delusione Italia Finisce ai quarti di finale il sogno dell'Italvolley. A Rotterdam le azzurre di Bonitta si arrendono alla Russia e dicono addio alle speranze di vincere l'Europeo: 3-1 (30-28, 20-25, 25-23, 25-20) il punteggio in favore delle campionesse in carica. Tre set ben giocati dalle azzurre, che nel primo e nel terzo parziale perdono il testa a testa e poi crollano nel quarto gioco, cedendo il passo ad una Russia che vola in semifinale. >