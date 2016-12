Facebook

Costanza Laliscia, un'amazzone rossonera Trasferta milanese per Costanza Laliscia, bicampionessa italiana junior & young riders. La 15enne amazzone perugina è andata in visita a Milanello, dove è stata accolta da Adriano Galliani e Pippo Inzaghi che le hanno regalato una maglia del Milan con il numero 8, quello che Costanza usa nelle sue gare. La campionessa del Fuxia Team di Italia Endurance ne ha approfittato per fare delle foto con i giocatori rossoneri. >