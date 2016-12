Facebook

Boxe, Nick Blackwell in coma Nick Blackwell, pugile inglese di 25 anni, è in coma indotto dopo l'emorragia cerebrale al cervello riportata nel match (perso) valido per il titolo dei pesi medi inglesi contro Chris Eubank Jr. L'incontro è stato fermato nel decimo round su decisione del medico di bordo ring (allertato dal padre di Eurbank, che nel frattempo aveva ordinato al figlio di non colpirlo più alla testa) che ha riferito all'arbitro come Blackwell non vedesse più dall'occhio sinistro. Il segretario generale della Federboxe britannica, Robert Smith, ha detto: "E' in terapia intensiva, in coma indotto. Ora è solo una questione di aspettare e vedere". >