Atletica, Tortu corre i 100m in 10"03: le foto Una giornata storica l'atletica italiana a Savona: nel meeting ligure, Filippo Tortu ha corso infatti i 100 metri in 10”03, diventando così il secondo italiano più veloce di sempre dopo Pietro Mennea il cui record (10”01, crono ottenuto a Città del Messico) risale addirittura al 1979). Il 19enne brianzolo delle Fiamme Gialle ha preceduto l'altro sprinter emergente Marcell Jacobs che ha chiuso in 10”08, quarto italiano di sempre. >