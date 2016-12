Facebook

Nfl: Broncos, il rientro dei campioni Dopo una notte di meritati festeggiamenti per la conquista del Superbowl edizione numero 50, i Denver Broncos hanno fatto rientro in Colorado. Nella giornata di martedì è prevista una grande festa con i tifosi per le strade della città. Sul volo che ha riportato a casa i campioni, non c'era la stella Peyton Manning, che ha passato una giornata a Dysney World con i suoi due figli gemellini nati nel 2011. >